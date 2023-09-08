Москва 08 сентября 2023, 15:19 Патриарх Кирилл проголосовал на выборах мэра Москвы Патриарх Кирилл принял участие в голосовании в первый день выборов мэра Москвы РИА «Новости»

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отдал свой голос в первый день выборов мэра Москвы. Он проголосовал очно на избирательном участке № 182 в школе № 1799, сообщили на сайте Московского патриархата.

«Предстоятель Русской Православной Церкви заполнил бюллетень и опустил в урну для голосования», — говорится в сообщении.

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В пресс-службе уточнили, что патриарх посетил избирательный участок перед богослужением в храме Святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее.

Ранее певица Диана Гурцкая проголосовала на выборах мэра Москвы. Для этого она воспользовалась специальной технологией для слепых и слабовидящих.

Москвичи смогут проголосовать на выборах главы города и депутатов 13 муниципальных образованиях ТиНАО 8, 9 и 10 сентября. При этом отдать свой голос можно не только на избирательных участках, но и в онлайн-режиме, а также через электронные терминалы и из дома.