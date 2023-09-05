Москва 05 сентября 2023, 13:18 Пассажиры МЦД-4 смогут бесплатно пересесть на метро и другие диаметры Ликсутов: с МЦД-4 можно будет бесплатно пересесть на метро и другие диаметры Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице вскоре запустят МЦД-4, где будут действовать три тарифа: «Центральная», «Пригород» и «Дальняя». Пассажиры смогут сэкономить на проезде втрое, так как с МЦД-4 можно будет бесплатно пересесть на метро и на другие диаметры, сообщил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

«Цена билета на четвертом диаметре будет включать пересадку на метро или МЦК, как это работает на первом, втором и третьем диаметрах. Также можно будет бесплатно пересаживаться между диаметрами», — уточнил он.

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Ликсутов добавил, что благодаря МЦД-4 можно будет доехать от Апрелевки до микрорайона Железнодорожный в Балашихе. При поездке из каждой тарифной зоны по карте «Тройка» будет действовать бесплатная пересадка на метро и МЦК. Действующие билеты и абонементы на поездки на железнодорожном транспорте сохранятся.

Помимо этого, пассажирам МЦД-4 не придется выстраивать маршрут до первой пересадочной станции, как раньше, из-за низкой стоимости. Билетная система московского транспорта с новыми фиксированными тарифами позволит продолжить путь до нужной станции.

Ранее обкатка будущего МЦД-4 стартовала от Апрелевки до Железнодорожной. Диаметр стал самым длинным — его протяженность составляет 86 километров.