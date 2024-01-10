Москва 10 января 2024, 17:17 Пассажирка рейса «Уральских авиалиний» родила во время полета Ребенок родился на борту «Уральских авиалиний», летевшем из Жуковского в Душанбе Freepik

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В самолете, следовавшем рейсом Жуковский — Душанбе, 10 января на свет появилась девочка. Роды у пассажирки приняли бортпроводники, сообщили в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии».

«Это случилось спустя год после аналогичного случая. Тогда 29 декабря 2022 года на рейсе Жуковский — Худжанд появилась на свет малышка Ойшахон», — напомнили представители компании.

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В пресс-службе рассказали, что как только лайнер набрал высоту, у одной из пассажирок отошли воды и начались схватки. На крики женщины прибежали бортпроводники, среди которых была бывшая фельдшер. Также на борту оказалась медсестра. Роженицу быстро уложили на ряд из трех кресел и подготовили все необходимое для родов.

По словам старшего бортпроводника, как только начали оказывать помощь, показалась головка, и совсем скоро на свет появился ребенок. О ситуации сразу же сообщили командиру воздушного судна. Однако обошлось без экстренной посадки, так как роды прошли без осложнений. Маму с новорожденной по прилете в аэропорт Душанбе передали врачам скорой.

Тем временем пассажиры на борту собрали для ребенка подарок — 55 тысяч рублей и три тысячи сомони.

Накануне женщина родила девочку в московском метро на станции «Нагатинская». Новорожденная появилась на свет до приезда врачей.