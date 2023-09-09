Москва 09 сентября 2023, 19:18 Пассажирам раздали памятные сувениры в честь запуска движения на МЦД-4 в Москве Московским пассажирам подарили презенты в честь открытия движения на МЦД-4 Фото: Telegram-канал дептранса Москвы

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Пассажирам МЦД-4 на станциях раздали на память сувениры. Акцию провели в честь запуска поездов по четвертому Московскому центральному диаметру (МЦД-4), сообщил глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Поздравляю москвичей и жителей Подмосковья, теперь поездки станут еще комфортнее, а время в пути значительно сократится. В честь запуска мы решили подарить пассажирам сувениры, чтобы у каждого остались воспоминания об этом знаковом событии», — уточнил он.

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Ликсутов добавил, что пассажиры смогут получить от сотрудников ЦОМП мятный чай, подставку для смартфона в виде логотипа МЦД, а также брендированную канцелярию, наклейки МЦД и ланчбоксы.

Ранее губернатор Подмосковья Воробьев принял участие в запуске МЦД-4. Самый протяженный из московских центральных диаметров (86 километров) по видеосвязи открыл президент Владимир Путин.