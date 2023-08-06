Москва 06 августа 2023, 15:20 Пассажирам московского метро начали раздавать воду Сотрудники Московского метрополитена начали раздавать воду пассажирам из-за жары Дептранс Москвы

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Из-за аномальной жары в столице сотрудники Московского метрополитена начали бесплатно раздавать пассажирам питьевую воду. Об этом рассказали в Telegram-канале столичного дептранса.

Получить бесплатную воду можно на станциях метро «Выхино» (Таганско-Краснопресненская линия), «Фили» (Филевская линия), «Измайловская» (Арбатско-Покровская линия), «Технопарк» (Замоскворецкая линия), «Студенческая», «Кутузовская», «Багратионовская», «Филевский парк», «Пионерская», «Кунцевская» (все — Филевская линия).

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Такая акция в помощь страдающим от жары соответствует задаче по повышению комфорта поездок на общественном транспорте, которую поставил перед властями города мэр Сергей Собянин, сообщил глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.

«Сегодня взять бутылку воды в дорогу можно на 10 станциях метро, а также на автовокзалах, автостанциях и на трамвайных остановках около станций метро», — сказал он.

Пассажирам Ликсутов посоветовал беречь себя, не находиться долго под солнцем и пить побольше жидкости.

Ранее в столице зафиксировали самую высокую температуру за все лето.