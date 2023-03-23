23 марта 2023, 13:43
Пасмурная погода установится в Москве на этих выходных
Пасмурная погода с небольшими кратковременными дождями ожидает жителей столицы на предстоящих выходных. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Москвой 24».
По прогнозам синоптика, четверг станет последним солнечным днем текущей недели. Уже в пятницу погода ухудшится — в Москву придут дожди.
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Отмечается, что дневная температура воздуха на выходных поднимется до +14 градусов.
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Прогноз погоды
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