Москва 23 марта 2023, 13:43 Пасмурная погода установится в Москве на этих выходных

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Пасмурная погода с небольшими кратковременными дождями ожидает жителей столицы на предстоящих выходных. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Москвой 24».

По прогнозам синоптика, четверг станет последним солнечным днем текущей недели. Уже в пятницу погода ухудшится — в Москву придут дожди.

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Отмечается, что дневная температура воздуха на выходных поднимется до +14 градусов.

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