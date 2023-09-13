Москва 13 сентября 2023, 16:26 Партнеры из шести стран протестируют разработки российских предприятий Московские предприятия представят разработки зарубежным партнерам для теста Сайт мэра и правительства Москвы

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Столичное агентство инноваций заключило меморандумы о сотрудничестве с партнерами из шести стран. Среди них представители Белоруссии, Никарагуа, Марокко, Саудовской Аравии, Сенегала и Турции. Договоры помогут российским стартапам и технологическим предприятиям найти новые рынки для сбыта продукции, сообщил глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

«Мы создали самую большую в мире сеть площадок, и у нас очень хорошо отработан сам механизм пилотирования инноваций, который мы хотим масштабировать не только на российские регионы, но и на другие страны», — подчеркнул он.

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Фурсин добавил, что российские партнеры выберут и протестируют новые разработки, а также начнут их закупку. Благодаря этому предприниматели выйдут на новые международные рынки с продуктом, который уже протестировали на столичных площадках.

Ранее более 100 человек приняли участие в интенсиве «Устойчивое развитие города»в рамках Московского урбанистического форума.