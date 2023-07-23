Москва 23 июля 2023, 18:49 Паркур, кила и кикскутеринг: неолимпийским видам спорта посвятили фестиваль на ВДНХ Фестиваль неолимпийских видов спорта пройдет на ВДНХ 29 июля Сайт мэра и правительства Москвы

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Несколько открытых площадок ВДНХ проведут тренировки, мастер-классы и показательные выступления по необычным спортивным дисциплинам. Об этом рассказали на сайте мэра Москвы.

Фестиваль неолимпийских видов спорта пройдет в столице уже во второй раз. Зрители смогут поближе узнать и попробовать такие дисциплины, как роллер-спорт, кикскутеринг, паркур, кроссминтон, кила, лякросс и капоэйра.

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У главного входа с полудня гости фестиваля смогут научиться кататься на квадах — роликах с двумя парами колес, — а затем попробовать на них потанцевать и посмотреть соревнования юных и взрослых спортсменов и их показательные выступления.

Посмотреть на трюки на самокатах и научиться базовым элементам кикскутеринга можно будет там же, у арки главного входа на ВДНХ.

Паркур — эффектное преодоление препятствий в городской среде — также будет представлен на фестивале, а самостоятельно пройти трассу после мастер-класса зрители фестиваля смогут в компании основателя Федерации паркура, трикинга и экстремальных боевых искусств Руслана Джавадова.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте главы города.

Ранее в столице анонсировали проведение международных соревнований по гребле на байдарках и каноэ «Кубок доброй воли».