23 июля 2023, 18:49
Паркур, кила и кикскутеринг: неолимпийским видам спорта посвятили фестиваль на ВДНХ
Фестиваль неолимпийских видов спорта пройдет на ВДНХ 29 июля
Несколько открытых площадок ВДНХ проведут тренировки, мастер-классы и показательные выступления по необычным спортивным дисциплинам. Об этом рассказали на сайте мэра Москвы.
Фестиваль неолимпийских видов спорта пройдет в столице уже во второй раз. Зрители смогут поближе узнать и попробовать такие дисциплины, как роллер-спорт, кикскутеринг, паркур, кроссминтон, кила, лякросс и капоэйра.
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У главного входа с полудня гости фестиваля смогут научиться кататься на квадах — роликах с двумя парами колес, — а затем попробовать на них потанцевать и посмотреть соревнования юных и взрослых спортсменов и их показательные выступления.
Посмотреть на трюки на самокатах и научиться базовым элементам кикскутеринга можно будет там же, у арки главного входа на ВДНХ.
Паркур — эффектное преодоление препятствий в городской среде — также будет представлен на фестивале, а самостоятельно пройти трассу после мастер-класса зрители фестиваля смогут в компании основателя Федерации паркура, трикинга и экстремальных боевых искусств Руслана Джавадова.
С полной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте главы города.
Ранее в столице анонсировали проведение международных соревнований по гребле на байдарках и каноэ «Кубок доброй воли».
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