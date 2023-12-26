Москва 26 декабря 2023, 07:56 Парковки в Москве сделают бесплатными на время новогодних каникул Мэр Собянин: парковки в Москве с 1 по 8 января станут бесплатными Alexander Zemlianichenko Jr/XinHua/globallookpress

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Парковки в Москве на время новогодних каникул станут бесплатными. Исключение сделают только для паркингов со шлагбаумом, сообщил в своем Telegram-канале мэр Сергей Собянин.

«С 1 по 8 января парковки в Москве будут бесплатными», — объявил он.

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Без оплаты заработают паркинги на всех улицах, в том числе тех, где действуют тарифы по 380 и 450 рублей в час. Исключение сделают для парковок со шлагбаумом — за них придется рассчитаться по обычному тарифу.

Такую акцию устраивают регулярно. Например, московские парковки работали без взимания платы в День народного единства, майские праздники и Международный женский день.

Накануне Нового года в городе украсили общественный транспорт, в том числе трамваи, электробусы и автобусы. По Кольцевой линии метро можно прокатиться на «вязаном» поезде, а в центре города на таком же электробусе. «360» сделал подборку праздничных площадок Москвы и Подмосковья.