Москва 05 марта 2024, 09:01 Парковки в Москве сделают бесплатными к 8 Марта Мэр Москвы Собянин: парковки в столице 8 и 9 марта будут бесплатными РИА «Новости»

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В Москве сделают бесплатными парковки для автомобилей 8 и 9 марта. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

«Парковка в Москве в честь Международного женского дня будет бесплатной. В пятницу и субботу, 8 и 9 марта, это коснется всех без исключения улиц», — указал он.

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Уже в воскресенье, 10 марта, парковки вернутся к работе по тарифу выходного дня. Бесплатно оставить свою машину можно везде, где не предусмотрена оплата с тарифами 380 и 450 рублей в час, подчеркнул Собянин.

Парковки со шлагбаумами продолжат работать по установленным тарифам, уточнил мэр Москвы.

В преддверии Международного женского дня ЦППК запустит дополнительные поезда. Накануне 8 марта, в праздник и в последующие выходные компания вместе с Московской железной дорогой немного поменяет движение транспорта. Компания также запустит в праздничные дни фирменные экспрессы.