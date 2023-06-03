Москва 03 июня 2023, 12:17 Парковки, остановки и фонари появятся у станции Крюково МЦД-3 Территорию у станции МЦД-3 Крюково в Зеленограде начали благоустраивать Сайт мэра и правительства Москвы

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Благоустройство территории около станции МЦД-3 Крюково в Зеленограде планируют завершить в этом году. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на его зама по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

Станция Крюково МЦД-3 будет конечной остановкой третьего Московского центрального диаметра «Ленинградско-Казанский», соединяющего Зеленоград и Раменское уже в 2023-м.

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«Главная задача — улучшение транспортной и пешеходной доступности станции, ведь после запуска диаметра, согласно проведенным расчетам, число пассажиров вырастет в полтора раза — до 50 тысяч человек в сутки», — отметил Бирюков.

Специалисты проведут работы на улицах Панфилова, Ленина и Советской, а также наведут порядок на Крюковской и Привокзальной площади, в Проектируемом проезде № 898 и участке Новокрюковской улицы между домами 7 и 10 также выполнят благоустройство.

На территории уже появился строительный городок с ограждениями, оснащенными сигнальными лампами, информационными баннерами и безопасными проходами. Рабочие спрячут провода в кабельную канализацию, оборудуют дополнительную водосточную сеть, обновят покрытие на тротуарах и дорогах, возведут остановочные павильоны и энергоэффективные фонари.

Территорию планируют озеленить. В целях безопасности пешеходов на переходах у станции установят опоры контрастного освещения, а на улице Ленина — новый светофор. Также рядом со станцией разместят две плоскостные парковки. Еще примерно 300 машино-мест появятся на благоустраиваемых улицах. Специальные парковки создадут для такси. Сейчас работы ведутся на разворотной площадке для автобусов на улице Панфилова. Благоустройство завершат к концу этого года.

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