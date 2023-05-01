01 мая 2023, 11:11
Парковки Москвы будут бесплатными 1 мая
Парковки Москвы будут бесплатными 1 мая, но с оговоркой
Все майские праздники парковка на улицах столицы будет бесплатной. Об этом сообщили на сайте московского паркинга.
Заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что 1 мая парковаться на всех улицах столицы можно будет бесплатно, в том числе на участках, где действуют повышенные тарифы.
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«Такое решение принял мэр Москвы Сергей Собянин. Это не повлияет на загруженность дорог и парковок, так как по праздникам в городе машин меньше, чем в рабочие дни», — сказал он.
Кроме того, бесплатной будет парковка 8 и 9 мая. Однако в воскресенье, 7 мая, водителям нужно будет оплачивать стоянку на улицах с тарифами 380 и 450 рублей в час. Традиционная отмена платы не распространяется на парковки со шлагбаумом, они продолжат работу по действующим тарифам.
Автомобилистам также напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения, в том числе во время остановок и стоянок.
Ранее «360» писал, что в Подмосковье приняли закон о предоставлении бесплатной парковки многодетным семьям. Жители могут свободно оставлять машины на платных стоянках на земле, которая является государственной или муниципальной собственностью региона.
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