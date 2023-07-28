Москва 28 июля 2023, 09:27 Парковка появится на месте самостроя на юго-востоке Москвы Парковку возведут на 5-й Кожуховской улице в Москве на месте самостроя Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

В Юго-Восточном административном округе снесли незаконное строение. На его месте планируют создать паркинг на шесть машино-мест, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

«Постройка находилась во дворе жилых многоквартирных домов на необремененном земельно-правовыми отношениями участке — фактически на территории общего пользования», — уточнил он.

Реклама

Представителям ведомства удалось выяснить, что постройка не стояла на государственном кадастровом и техническом учетах, а также право собственности на нее не зарегистрировано. Это подтвердило факт нецелевого использования земельного участка.

Специалисты уже демонтировали строение площадью 45,5 квадратного метра на 5-й Кожуховской улице около владения 21 и вскоре на этой территории у жителей Южнопортового района появится автостоянка.

Ранее власти выставили на торги 20 машино-мест в районе Матушкино в Зеленограде. В аукционе победит тот, кто предложит самую высокую цену за лот.