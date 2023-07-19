Москва 19 июля 2023, 10:02 Парки Москвы временно закрыли из-за непогоды Парки культуры и отдыха Москвы временно закрыли из-за непогоды Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

В Москве из-за непогоды закрыли парки культуры и отдыха, а также зоопарк. Такое решение приняли из-за неблагоприятных погодных условий, а также для безопасности жителей, сообщили в Telegram-канале Мосгоспарка.

«Парки культуры и отдыха временно закрыли в связи с погодными условиями и неблагоприятным прогнозом. Будем информировать вас о режиме работы — надеемся на скорую встречу», — сказано в сообщении.

Реклама

Аналогичное решение приняли и руководители зоопарка. В своем Telegram-канале они так же предупредили москвичей и гостей города о временном прекращении работы.

«В связи с погодными условиями зоопарк временно закрывается. Приносим свои извинения за неудобства», — добавили они.

Всего в Москве за прошедшие сутки из-за непогоды упало 57 деревьев. Из-за урагана в городе затопило станцию метро «Парк Культуры», тоннель в районе Арбата, магазин на Гоголевском бульваре и территорию вокруг храма Христа Спасителя. Позже сообщили о протекших крышах в зданиях Совета Федерации и Госдумы.

Синоптики сообщили, что всего за час в столице выпало более четверти месячной нормы осадков. Видео с аномальными погодными условиями опубликовали жители в местных соцсетях.