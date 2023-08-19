Москва 19 августа 2023, 18:20 Парки Москвы пригласили желающих отметить День Государственного флага Столичные парки представили программу в честь Дня Государственного флага Сайт мэра и правительства Москвы

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Концерты, лекции, театральные выступления, соревнования — все это ждет жителей и гостей Москвы в парках города в День Государственного флага, 22 августа. Подробнее о программе праздника рассказали на сайте мэра Москвы.

Сад «Эрмитаж» предложит посетителям посмотреть постановку об истории российского триколора, а потом — пройти мастер-класс по созданию корабликов, которые можно будет опробовать в маленькой регате.

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Вечером в саду имени Баумана, на сцене «Ракушка», гости смогут попасть на лекцию «Как читать флаги и гербы».

В парке «Дубки» сразу после танцевальных выступлений научат плести браслеты в цветах российского флага. А в Гончаровском и Таганском парках, в ландшафтном парке «Митино», парках «Кузьминки» и «Ангарские пруды» выступят московские творческие коллективы.

В парке «Красная Пресня» можно будет послушать и даже исполнить патриотические песни, а перед гостями парка «Фили» выступит Образцово-показательный оркестр войск Национальной гвардии Российской Федерации.

Ранее Музей современного искусства объявил о бесплатном посещении экспозиции в День Государственного флага для посетителей с триколором.