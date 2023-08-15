Москва 15 августа 2023, 19:17 Парк «Зарядье» возобновил работу после сообщений о неопознанном устройстве Специалисты не нашли подозрительных предметов в «Зарядье», парк продолжил работу Сайт мэра и правительства Москвы

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Московский парк «Зарядье» продолжил работу после проверки на наличие на территории опасных предметов. Об этом сообщило агентство новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу организации.

«Ничего не нашли, проверялась поступившая информация, работы по проверке завершены, парк работает в штатном режиме», — прокомментировали журналистам итоги работы кинологической службы.

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Ранее парк пришлось эвакуировать и закрыть входы из-за полученного сообщения о неопознанном устройстве. Как сообщали Telegram-каналы, на почту организации пришло письмо с угрозами и требованием выплатить сумму в 666 миллионов рублей.