Москва 22 августа 2023, 16:39 Парк «Зарядье» в Москве возобновил работу Парк «Зарядье» в Москве возобновил работу после закрытия из-за неопознанного устройства Сайт мэра и правительства Москвы

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Парк «Зарядье» возобновил работу после временных ограничений. Об этом сообщило АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу организации.

«Парк возобновил свою работу. Никаких устройств на территории не обнаружено», — говорится в сообщении.

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Ранее «Зарядье» закрывали из-за сигнала о местонахождении на территории подозрительного предмета. Специалисты провели необходимые мероприятия и ничего не обнаружили.

В прошедшую пятницу, 18 августа, эвакуацию из зданий Москва-Сити объявили после ложного звонка об угрозе. В экстренные службы позвонили незадолго до полудня. Неизвестный заявил об атаке БПЛА. Из высоток вывели свыше пяти тысяч человек. Спасатели осмотрели территорию и не заметили повреждений.