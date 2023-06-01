Москва 01 июня 2023, 13:01 Парк в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки оформят в цветах канители Москвичам рассказали о дизайн-проекте парка в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки Сайт мэра и правительства Москвы

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Дизайнеры вдохновились старинным промыслом и решили оформить парк в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки в оранжево-желтой гамме цветов. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Несколько веков подряд жители столичной деревни Зябликово, которая располагалась на территории парка, производили канитель. Речь идет о тончайшей серебряной или золотой проволоке, которой украшали одежду и ювелирные изделия. Благодаря этому факту создатели дизайн-проекта загорелись идеей оформить территории в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки в желтом, оранжевом цветах и их оттенках.

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Эти цвета специалисты используют для создания малых архитектурных форм в парке: лавочек, лежаков, урн, детских и спортивных площадок, уточнили в пресс-службе.

Кроме того, в парке построят детскую тематическую игровую площадку «Канитель», которая также будет напоминать об истории этого места. Ее фишкой станет арт-объект в виде акриловых букв со встроенной подсветкой на опорах.

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