Москва 06 декабря 2023, 16:56 Парк на месте заброшенной территории предложили построить на северо-западе Москвы Парк площадью 23 гектара предложили построить на улице Демьяна Бедного в Москве Freepik

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Заброшенную территорию на северо-западе Москвы площадью в 23,2 гектара предложили привести в порядок и благоустроить на ее месте парк. О планах создать новую зону отдыха рассказала глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Речь идет о лесном массиве между улицами Народного Ополчения и Демьяна Бедного в районе Хорошево-Мневники. Кроме того, там находится жилая застройка в заброшенном и захламленном состоянии.

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«Мы предлагаем привести территорию в надлежащий вид и разместить в ее границах объекты рекреации», — объяснила Княжевская.

По ее словам, активное градостроительное развитие города касается не только строительства новых объектов, но и создания благоприятной среды, комфортной для жизни и отдых.

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