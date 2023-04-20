Москва 20 апреля 2023, 14:04 Парк «Яуза» на северо-востоке Москвы станет самым большим по протяженности в Европе

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Парк «Яуза» на северо-востоке Москвы объединит в себя все зеленые территории от Ростокинского акведука до МКАД. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Сергей Собянин.

Весной стартовали работы вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда. В ближайшее время специалисты начнут приводить в порядок парк «Ростокинский акведук», написало utro.ru.

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В следующем году власти запланировали благоустройство участков поймы Яузы вдоль Сельскохозяйственной улицы. Программа рассчитана до 2026 года. К концу этого лета появится зеленая территория около реки Жужи в районе Нагатино-Садовники, добавил Собянин.