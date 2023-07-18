Москва 18 июля 2023, 17:16 Парк Горького временно закрылся из-за ливня в Москве Парк Горького временно прекратил работу из-за сильного ливня в Москве РИА «Новости»

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Парк Горького временно перестал принимать посетителей. Как отметили в Telegram-канале парка, причиной тому — ливень в Москве.

«Друзья, дождь набирает обороты, парк Горького временно закрывается», — говорится в сообщении.

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Из-за масштабного ливня в столице остановилось колесо обозрения «Солнце Москвы», а также подтопило станцию метро «Парк Культуры», тоннель в районе Арбата, магазин на Гоголевском бульваре и территорию вокруг храма Христа Спасителя. Позже сообщили о протекших крышах в зданиях Совета Федерации и Госдумы.

Ранее москвичей предупредили о надвигающейся второй волне сверхсильных осадков, более серьезной, чем предыдущие, и с более мощными порывами ветра — до 20 метров в секунду.