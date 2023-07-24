Москва 24 июля 2023, 18:29 Парящий мост возведут в экоквартале на северо-востоке Москвы Парящий мост построят в районе Марфино в экоквартале Very на северо-востоке Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

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В Марфине планируют построить парящий мост. Он будет главным элементом благоустройства двора-парка в экоквартале на северо-востоке столицы. Об этом сообщила глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

По ее словам, пространство застроят игровыми горками, смотровыми площадками с видами на новую фондовую оранжерею Ботанического сада, а также создадут уютные места для отдыха. В центре квартала разместят детские и спортивные зоны. Кроме того, рабочие создадут пространства для игры в волейбол, баскетбол, мини-футбол, фитнеса и воркаута, а также установят уличные тренажеры.

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Акционер группы компаний «Основа» Олег Колченко уточнил, что площадь территории комплекса составляет три гектара, из них два гектара отдали под авторское благоустройство и озеленение. Крытые и открытые игровые и спортивные площадки займут 2,5 тысячи квадратных метров, а по периметру всего двора оборудуют велосипедную дорожку, длина которой составит около километра.

Колченко добавил, что перголы с качелями и беседки, навесы и креативная многоуровневая подсветка станут элементами двухуровневого благоустройства. На территории высадят больше тысячи деревьев и кустарников.

Ранее жителям столицы рассказали о строительстве тематической игровой площадки «Канитель» в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки. Рабочие уже установили подпорные стенки и основание площадки.