Москва 06 июля 2023, 14:34 Панно, рассказывающее о жизни Москвы в 1947 году, установят на станции «Яхромская»

Читать 360tv в

На станции «Яхромская» Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена установят панно, которое расскажет о жизни Москвы в 1947 году. Об этом сообщила «Национальная служба новостей».

Композиция состоит из 22 алюминиевых панелей с изображением простых прохожих, пионеров и рабочих. Панно разместят на платформенной стене вдоль пути, ведущего в центр города.

Реклама

Отмечается, что основой композиции послужили работы архитекторов Александра Некрасова и Николая Шумакова.