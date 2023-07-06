06 июля 2023, 14:34
Панно, рассказывающее о жизни Москвы в 1947 году, установят на станции «Яхромская»
На станции «Яхромская» Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена установят панно, которое расскажет о жизни Москвы в 1947 году. Об этом сообщила «Национальная служба новостей».
Композиция состоит из 22 алюминиевых панелей с изображением простых прохожих, пионеров и рабочих. Панно разместят на платформенной стене вдоль пути, ведущего в центр города.
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Отмечается, что основой композиции послужили работы архитекторов Александра Некрасова и Николая Шумакова.
Метро
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