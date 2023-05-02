Москва 02 мая 2023, 18:50 Памятник Слободану Милошевичу планируют открыть в Москве Политолог Баширов: в Москве появится памятник президенту Югославии Слободану Милошевичу Викимедиа

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В центре Москвы планируют установить памятник Слободану Милошевичу, возглавлявшему Союзную Республику Югославию в 1997–2000 годах. Об этом профессор ВШЭ Марат Баширов сообщил в интервью «МК».

Специалисты в Сербии уже отлили скульптуру из бронзы высотой около двух метров, вскоре ее должны привезти в российскую столицу.

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Политолог объяснил, почему памятник Милошевичу должен появиться в центре Москвы.

«Если посмотреть на наши связи с европейскими странами, можно сказать, что Сербия, в силу исторических причин, осталась, пожалуй, единственным нашим очевидным союзником и партнером. Хотя страну, конечно, „душат“, заставляют вводить против России какие-то ограничения. Вторая страна — это Венгрия, она близка нам в силу экономических связей», — рассказал Баширов.

Он добавил, что монумент удалось изготовить благодаря простым сербам, которые смогли собрать деньги на бронзовую фигуру.

По словам политолога, московские власти рассматривают два варианта, где установить памятник: сквер у посольства США или площадь Европы. Предположительно, торжественное открытие состоится в середине июня.