Москва 10 сентября 2023, 13:19 Памфилова посетила Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве Элла Памфилова посетила Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве РИА «Новости»

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В последний день голосования в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице побывала глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова. Она выразила наблюдателям свою благодарность за их труд, сообщило агентство «Москва».

«Хочу воспользоваться возможностью поблагодарить всех наблюдателей от всех партий, людей, которые блюдут их интересы. Это самое главное. Это требует такого напряжения сил, вообще огромного внимания. Спасибо им», — сказала Памфилова.

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Председателю ЦИК провели экскурсию по штабу. Памфилова ознакомилась с работой видеонаблюдателей, контакт-центра, группы разбора и мобильного реагирования в штабе. Кроме того, она обсудила вопросы с членами Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

Единый день голосования начался в России в пятницу и продолжится до 10 сентября. Москвичи смогут выбрать мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).

Более 2,7 миллиона человек приняли участие в выборах мэра Москвы. Явка на 12:00 10 сентября составила 36,3%.