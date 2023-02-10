Москва 10 февраля 2023, 15:47 Озвучены планы благоустройства поймы реки Жужи в Москве

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В своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах благоустройства полузаброшенной территории в районе Нагатино-Садовники на юге Москвы. Об этом написал сайт utro.ru.

Там специалисты благоустроят пойму реки Жужи, сквер вдоль улицы Академика Миллионщикова, территорию «Вишневый сад» и прилегающие дворы.

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«Озелененная территория в пойме реки Жужи включает Большой и Савкин овраги. Это пространство, расположенное недалеко от жилых домов, могло бы стать отличным местом для прогулок», — написал в своем Telegram-канале мэр.

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В самое ближайшее время русло Жужи очистят от ила, на спусках установят лестницы, проложат мосты через реку.

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