Москва 21 февраля 2023, 07:16 Овчинский: Зеленоградский НТЦ в ближайшее время запустит производство отечественных мультиплексоров РИА «Новости»

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Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» Зеленоградский нанотехнологический центр запустит производство первых отечественных мультиплексоров. Как пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, эти устройства являются одним из важнейших элементов технологии ускорения передачи данных в 30-40 раз.

Овчинский рассказал, что в 2022 году в Москве создали межотраслевой кластер для развития технологий в области фотоники. В него вошли более 40 компаний, половина из них работают на территории ОЭЗ.

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«В прошлом году специалистами ЗНТЦ были получены первые образцы кристаллов отечественного оптического волноводного мультиплексора. Сейчас в наноцентре ведется подготовка к запуску серийного производства», — отметил политик.

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По словам Овчинского, в этом году планируется произвести не менее 300 изделий. А за последующие два года центр наладит выпуск пяти тысяч мультиплексоров в год.

Скорость работы интернет-сетей увеличится

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев добавил, что отечественный мультиплексор может передавать 44 разных потока информации по одному оптоволокну.

«Таким образом, повышается эффективность работы интернет-сетей на существующей инфраструктуре без существенной модернизации», — подчеркнул он.

Заместитель генерального директора ЗНТЦ Константин Певчих уверен, что такая разработка позволит «сделать важный шаг к технологическому суверенитету нашей страны».

Кроме мультиплексоров, ЗНТЦ разрабатывает и производит фотонные интегральные схемы, в том числе для оптических трансиверов. Они применяются в высокоскоростных устройствах передачи и обработки сигналов — в авиационно-космической и телекоммуникационной отраслях, для организации мощных информационных сетей 5/6G и подключения пользователей к высокоскоростному интернету.