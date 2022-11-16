Москва 16 ноября 2022, 09:22 Овчинский заявил о создании системы «Автокондуктор» для автоматизации транспорта

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Московская компания по производству идентификаторов для транспортной отрасли вместе с партнером из Рязани создала систему «Автокондуктор». Ее цель — добиться автоматизации мониторинга работы общественного транспорта, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Созданная система должна помочь перевозчикам повысить эффективность работы. Кроме того, ожидается, что после ее внедрения их прибыль увеличится. Как отметил Овчинский, «Автокондуктор» создан на базе отечественного программно-аппаратного комплекса на основе нейросети.

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«Он собирает информацию, которая позволит отслеживать и корректировать интервалы движения транспортных средств, оценивать степень их загруженности, формировать отчеты о количестве перевезенных пассажиров и выручке. Помимо этого, аппаратно-программный комплекс анализирует расход топлива и техническое состояние транспортного средства», — добавил Овчинский.

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«Автокондуктора» разрабатывали совместно с ведущими отечественными перевозчиками. Новая система учитывает все основные требования регуляторов. Ожидается, что до конца года еще в 10 субъектах страны запустят подобные пилотные проекты.

Директор департамента корпоративных и проектных продаж ISBC Александр Якичев отметил, что его компания прекрасно осознает все те проблемы, с которыми регулярно сталкивается отрасль. Именно поэтому ISBC старается предоставлять своим партнерам инструменты для автоматизации всех необходимых процессов, объяснил он.

«„Автокондуктор“ может работать как самостоятельно, так и интегрироваться с информационными системами перевозчика», — подчеркнул он.

Якичиев добавил, что именно такая инновация поможет более оперативно контролировать работу общественного транспорта.