Москва 21 февраля 2023, 11:23 Овчинский: ведущие вузы России разработают для столичных инженеров программу обучения промышленному дизайну Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Столичные предприятия смогут направлять своих инженеров на обучение перспективному направлению «Промышленный дизайн». Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Промышленный дизайн становится неотъемлемой частью любых производственных процессов. В любом производстве важно разработать продукт, который был бы адаптирован под нужды как обычных потребителей, так и промышленности», — отметил он.

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Овчинский рассказал, что обучение будет проводить «Московская техническая школа», запущенная правительством Москвы в 2021 году. Новое направление разработают специалисты ведущих столичных вузов: МГТУ имени Н. Э. Баумана, РГУ имени А. Н. Косыгина, Российского государственного художественно-промышленного университета имени С. Г. Строганова и МАРХИ, а также эксперты студии Артемия Лебедева и компании «Смирнов Дизайн».

Такое сотрудничество позволит создать уникальную программу, которая будет отвечать всем современным тенденциям, считает Овчинский.