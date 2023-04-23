Москва 23 апреля 2023, 11:22 Овчинский: в столице пройдет пятая спартакиада промышленников «Моспром» пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы / предоставлено пресс-службой Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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В Москве в 2023 году состоится пятая спартакиада «Моспром». Масштабные соревнования для промышленников по традиции пройдут с июля по сентябрь. Принять в них участие смогут сотрудники промпредприятий, учащиеся технических вузов и колледжей столицы. Подача заявок на отборочные состязания начнется 15 мая, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Спартакиада „Моспром“ — прекрасная возможность проявить свои физические навыки, укрепить дружеские связи и обрести новые знакомства. В этом году мероприятие мы проводим уже в пятый раз. Однако интерес к соревнованиям не угасает и количество желающих принять участие продолжает расти», — подчеркнул Овчинский.

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Он добавил, что в этом году ожидается рекордное количество участников — примерно шесть тысяч.

Одна из новинок на спартакиаде 2023 года — появление отдельной лиги для студентов столичных колледжей. Кроме того, в списке дисциплин появились дартс и тэг-регби.

В целом участникам предстоит побороться за победу в соревнованиях по 12 видам спорта. Это, в частности, бильярд, плавание, киберспорт, шахматы, легкая атлетика, баскетбол 3×3, волейбол, настольный теннис, хоккей и футбол. В прошлом году самым востребованным был футбол — в него играли 600 человек.

Глава департамента напомнил, что шансы на победу теперь стали выше: в прошлом году отменили общекомандный зачет, так что предприятия и вузы смогут заявить больше одной команды в каждом виде спорта. Помимо этого, к соревнованиям начали допускать учащихся филиалов и учреждений среднего профобразования, входящих в структуру вуза.

Спартакиада «Моспром» стала лауреатом премии «Спорт и Россия — 2022» в номинации «Лучшие отраслевые соревнования сотрудников» в мае прошлого года. А впервые соревнования состоялись в 2019 году. За четыре года в них приняли участие свыше 9,5 тысячи человек.