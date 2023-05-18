Москва 18 мая 2023, 07:17 Овчинский: в промышленном технопарке «Крекшино» создадут 300 рабочих мест пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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На территории будущего промышленного технопарка в деревне Крекшино продолжаются строительные работы, рассказал глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. По его словам, инвестор уже завершил монтаж фундаментов и приступил к устройству конструктива здания.

Установку несущих конструкций выполнили на 65%. Общая площадь будущего технопарка составила более 16 тысяч квадратных метров. Возведение объекта в рамках городской программы по созданию мест приложения труда (МПТ) занимается девелопер Capital Group. По словам главы департамента, там создадут 300 рабочих мест.

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«На одной территории здесь смогут размеситься не только производственные линии, но и помещения для лабораторий и исследований, административно-бытовые площади. Это позволит реализовать научный и интеллектуальный потенциал города, привлечь в промышленность новые кадры», — рассказал Владислав Овчинский.

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Строители устанавливают железобетонные колонны, возводят перекрытия и проводят строительно-монтажные работы по технологическому присоединению здания к сетям жизнеобеспечения. Закончить процесс запланировали к концу 2023 году.

«Создание мест приложения труда — пример, когда интересы города и бизнеса работают в синергии. Девелоперы получают возможность не только оптимизировать затраты на реализацию новых жилых проектов, но и включают в портфель инвестиционно привлекательный объект коммерческой или социальной недвижимости», — отметил директор по правовым вопросам, член правления компании Владимир Галактионов.

Он добавил, что для Capital Group наиболее подходящими форматами объектов стали промышленные технопарки. По словам Галактионова, спрос со стороны арендаторов растет — это обусловлено активизацией производства на фоне реализации программы импортозамещения.

Столичную программу стимулирования создания мест приложения труда создали для обеспечения комплексной застройки районов. Девелоперов частично или полностью освобождают от платы за изменение вида разрешенного использования земли для строительства жилых домов, если компании дополнительно инвестируют в создание рабочих мест.