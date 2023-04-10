Москва 10 апреля 2023, 10:15 Овчинский: в Москве вновь началась регистрация на экскурсии по фабрикам и заводам

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Вторая с начала года серия экскурсий по столичным фабрикам и заводам в рамках проекта «Открой#Моспром» состоится с 17 по 28 апреля. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Около 30 московских заводов и фабрик проведут свыше 140 экскурсий для гостей и жителей города. Среди новинок в этом сезоне — посещение производства лифтов и электрических устройств», — рассказал он.

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В апреле пройдут экскурсии на Московский комбинат игрушек, косметическую фабрику «Свобода», предприятие микроэлектроники «Микрон», в Музей ракетно-космического предприятия «ГКНПЦ имени Хруничева». Кроме того, жители смогут посетить производства продуктов питания и напитков, среди которых Останкинский мясоперерабатывающий комбинат, «Очаково», «Московский картофель».

На производстве шоколадной фабрики FrenchKiss устроят уже ставшие традиционными в рамках этого проекта мастер-классы. Попробовать себя в роли кондитеров можно будет в музее «Роза Эйнема» и на площадке кондитерского концерна «Бабаевский». А еще участникам экскурсий впервые предложат собственноручно испечь хлеб для космонавтов. Мастер-класс «Космический хлеб» организует Научно-исследовательский институт хлебопекарной промышленности.

Записаться на мероприятия можно по предварительной регистрации на сайте проекта. Там же опубликованы подробные правила участия в экскурсиях. Посетителям сайта доступен и чат-бот поддержки.

Проект «Открой#Моспром» запустили в 2019 году, с тех пор его аудитория выросла до 11,5 миллиона человек. Он объединил разные форматы: офлайн- и онлайн-экскурсии на промышленные предприятия столицы, лекции, мастер-классы, интеллектуальные игры. В этом году проект отмечает пятилетие.