Москва 26 января 2023, 08:04 Овчинский: в Москве разработали новую систему для охраны объектов Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Столичный производитель «Москабельмет» создал кабельную систему контроля периметра. Ее можно использовать для охраны предприятий, транспортных узлов и других объектов инфраструктуры. Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, на сегодняшний день треть работающих в городе промышленных предприятий являются высокотехнологичными. Они продолжают наращивать число собственных разработок, которые необходимы для работы ряда отраслей.

«Новую кабельную систему контроля периметра „Москабельмет“ можно применять для охраны предприятий, режимных объектов, транспортных узлов — морских портов, аэропортов, а также трубопроводов и других объектов инфраструктуры», — пояснил Овчинский.

Разработка поможет в онлайн-режиме отслеживать и обнаруживать угрозы безопасности периметра. Система состоит из оптического сенсорного кабеля специальной конструкции, который уложили в грунт, и программно-аппаратного комплекса с оптическим модулем и промышленным компьютером с программным обеспечением (ПО).

ПО на основе нейронной сети анализирует и интерпретирует поступающий сигнал. Комплекс может автоматически регистрировать и распознавать человеческие шаги, проведение земельных работ с использованием ручного инструмента, движение машин и работу тяжелой техники. Также система может переводить данные на автоматизированное рабочее место оператора, пульт охраны или передавать сигнал в комплексную систему безопасности.

Генеральный директор группы компаний «Москабельмет» Павел Моряков отметил, что за последнее время предприятие презентовало ряд кабельных систем — для мониторинга на транспорте, в нефтегазовом секторе и добывающей промышленности. Благодаря скрытой прокладке кабель-датчика в новой системе контроля проведение разведки для потенциальных нарушителей становится труднее. При этом сохраняется ландшафтный облик объекта мониторинга и открывается возможность пользоваться разработкой в особо охраняемых зонах культурного наследия, заключил он.