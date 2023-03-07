Москва 07 марта 2023, 11:21 Овчинский: в «Московской технической школе» открыли курс по аддитивным технологиям freepik

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Эксперты Московского политехнического университета создали три учебных модуля по аддитивным технологиям для профессиональной переподготовки столичных инженеров. Обучение состоится в рамках проекта «Московская техническая школа» (МТШ), сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

«Студенты получат все необходимые теоретические компетенции в области 3D-технологий, а также в полной мере освоят практические методы управления процессом трехмерной печати, что в совокупности позволит им успешно применять полученные знания в своей работе», — пояснил он.

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Пока на базе МТШ работают четыре направления для обучения: «Микроэлектроника и фотоника», «Искусственный интеллект», «Аддитивные технологии» и «Технологии связи». Появление новых модулей стало возможно благодаря плодотворному сотрудничеству специалистов Московского политехнического университета и МТШ. Обучение рассчитано как на опытных инженеров, которые хотят повысить уровень знаний в области 3D-печати, так и на новичков, знакомящихся с методом создания трехмерных объектов.

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Тонкости новых технологий

Первый модуль будет посвящен 3D-моделированию, обратному инжинирингу и бионическому дизайну. Учащихся также познакомят с технологиями, оборудованием и основами материаловедения. Обучение рассчитано на 234 академических часа.

В рамках второго модуля, «Технологии и оборудование аддитивного производства», желающие узнают о технологиях заготовительных производств, 3D-прототипировании, изучат основы подготовки данных для 3D-печати, теорию и технологию аддитивного производства изделий, основы проектирования и организации участков заготовительных и аддитивных производств. Курс длится 90 академических часов.

Наконец, студенты третьего модуля, «3D-моделирование, обратный инжиниринг и бионический дизайн», в течение 72 академических часов будут знакомиться с основами компьютерного параметрического инжиниринга, 3D-моделирования и сканирования изделий, а также тонкостями обратного инжиниринга и бионического дизайна.

Руководитель образовательной программы «Аддитивные технологии» при Московском политехническом университете, доцент, кандидат технических наук Павел Петров отметил, что вуз готовит молодых специалистов в этой области по специализированным программам бакалавриата и магистратуры с 2014 года. Структура трех новых программ повышения квалификации и профпереподготовки, открытых в партнерстве с МТШ, модульная, а это значит, что наполнение определяется в зависимости от желания и навыков слушателя.

Программы ориентированы на освоение новых навыков, получение новых знаний и умений в соответствии с профессиональным стандартом 40.159 «Специалист по аддитивным технологиям», добавил Павел Петров. После аттестации обучившиеся получат удостоверение о повышении квалификации установленного образца и смогут вести профессиональную деятельность, применяя инновационные аддитивные технологии.

Для участия в проекте нужно оформить заявку на сайте или на Инвестиционном портале Москвы.

Правительство Москвы запустило проект «Московская техническая школа» в 2021 году. Он направлен на создание в столице образовательной среды для повышения квалификации столичных инженеров в работе с инновационными технологиями. Результатом станут оптимизация производственных процессов и развитие промышленного потенциала.