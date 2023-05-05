Москва 05 мая 2023, 08:21 Овчинский: в апреле в рамках проекта «Открой#Моспром» провели 178 экскурсий

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Более четырех тысяч человек посетили экскурсии в рамках проекта «Открой#Моспром», рассказал глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. По его словам, в апреле провели 178 таких мероприятий.

Руководитель департамента отметил, что участникам экскурсий было интересно не только посмотреть, как выпускают продукты повседневного использовать, но и поучаствовать в производственном процессе. С 17 по 28 апреля четыре тысячи человек посетили 35 столичных предприятий.

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«Кроме того, в этом сезоне впервые состоялся мастер-класс по изготовлению хлеба для космонавтов. Его участниками стали более 70 человек», — уточнил Владислав Овчинский.

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Это мероприятие провели в Научно-исследовательском институте хлебопекарной промышленности. Главной особенностью «космических» буханок стал их вес — всего 4,5 грамма (размером со спичечный коробок). Такие изделия космонавты могут съедать за один укус, чтобы на борту МКС не появлялись крошки. Храниться выпечка может почти полтора года — благодаря специальной упаковке.

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Экскурсии провели и по другим предприятиям. Москвичи и гости столицы побывали на кондитерской фабрике «Бабаевский», посмотрели, как делают чипсы «Московский картофель», познакомились с особенностями выпуска продукции «Мослифта» и посмотрели, как изготавливают микрочипы на «Микроне».

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Туры в апреле могли посетить и студенты профильных учебных заведений. Они получили возможность познакомиться с промышленным производством и определиться с будущим местом работы. В мае экскурсии продолжатся. С графиком их проведения можно ознакомиться на сайте https://otkroimosprom.ru.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что онлайн-квиз от «Открой#Моспром» попал в Книгу рекордов России, собрав почти 1300 человек из 56 регионов страны. Его участники отвечали на вопросы об истории и развитии российской промышленности. Первое место в итоге заняла команда из Москвы, второе — из Орла, а замкнули тройку представители города Туймазы из Башкирии. В 2023 году проект «Открой#Моспром» отпразднует пятилетие. С 2019 года его аудитория увеличилась до 11,5 миллиона человек.