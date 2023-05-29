Москва 29 мая 2023, 08:27 Овчинский: центр оценки подготовки экспертов электронной промышленности открылся в «МИЭТ»

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Межотраслевой экзаменационный центр (МЭЦ) независимой оценки качества подготовки специалистов электронной промышленности открылся в Национальном исследовательском университете «МИЭТ». Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Эксперты центра оценивают подготовку студентов при трудоустройстве на предприятия особой экономической зоны «Технополис Москва». В кластере микроэлектроники этой ОЭЗ работают более 30 компаний и они производят более 50% всей продукции на ее территории.

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«Производители микросхем, систем безопасности на основе искусственного интеллекта, чипов, полупроводниковых устройств, цифровых меток нуждаются в высококвалифицированных специалистах со знанием современных трендов отрасли и актуальными компетенциями. Межотраслевой экзаменационный центр позволит определить уровень знаний выпускников вузов и скорректировать образовательные программы, ориентируясь на запросы работодателей», — пояснил Владислав Овчинский.

По итогам экзамена в центре студенты получают свидетельство, сведения заносятся в реестр независимой оценки квалификации (НОК), что обеспечивает конкурентное преимущество при трудоустройстве.

МЭЦ МИЭТ в апреле аттестовали в качестве экзаменационной площадки по 12 видам профдеятельности в области нано- и микроэлектроники, телекоммуникаций и связи, добавил гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев. В систему образования МИЭТ будут внедрять профессиональные стандарты и отраслевые требования к уровню квалификации инженеров.

Новую структуру создавали с участием НИУ МИЭТ, советов по профессиональным квалификациям в сфере нанотехнологий и микроэлектроники и в области телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники, Ассоциация вузов ЭКБ, а также резиденты ОЭЗ.

Как отметил руководитель МЭЦ МИЭТ Дмитрий Бобриков, главная цель состоит в том, чтобы трудоустроить выпускников, протестировав их знания, умения и уровень квалификации, и в итоге покрыть кадровый дефицит. Еще одна цель — создание конкурентоспособных образовательных программ.