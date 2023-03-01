Москва 01 марта 2023, 08:19 Овчинский: тоннельный путепровод на северном дублере Кутузовского проспекта готов на 80%

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Строительство путепровода тоннельного типа на Северном дублере Кутузовского проспекта практически вышло на финишную прямую. Сейчас на объекте продолжается устройство дорожного полотна, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Путепровод сооружают на съезде с Северного дублера на внутреннюю сторону МКАД. Его общая длина составляет 264,38 метра, а длина тоннеля — 44,38 метра.

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«В настоящий момент на 80% завершено строительство тоннельного путепровода, позволяющего автомобилистам съехать с дублера на внутреннюю сторону МКАД», — рассказал Овчинский.

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Он отметил, что специалисты уже нанесли на железобетонную плиту проезжей части гидроизоляцию. После рабочие положат защитный слой из армированного бетона и два слоя покрытия из асфальтобетона.

Продолжаются и электромонтажные работы. Помимо этого, специалисты занимаются облицовкой тоннеля и рампы. В одном из них оборудуют насосную станцию — она будет обеспечивать оперативное отведение ливневых вод.

По словам директора АО «Новая концессионная компания» Дениса Янева, у этого съезда можно выделить три составные части: эстакаду, тоннель и дорожную часть. Чтобы перейти с СДКП на МКАД в северном направлении, водителям нужно будет занять крайнюю правую полосу, уйти на эстакаду, пояснил он.

После этого автомобилю предстоит спуститься с эстакады в тоннель под съездом с Молодогвардейской улицы и, проехав его, продолжить движение уже по дорожной части съезда, которая примыкает к МКАД.

Инвестиции в проект создания Северного дублера Кутузовского проспекта составляют около 68 миллиардов рублей. Концессионное соглашение заключили на 40 лет. Оно предусматривает возведение платной автомагистрали от международного делового центра «Москва-Сити» до МКАД.

Новая дорога поможет разгрузить Кутузовский проспект и Можайское шоссе. Кроме того, она улучшит транспортную ситуацию в районе делового центра и на западе столицы. Благодаря появлению дублера, время в пути от центра до МКАД будет занимать всего 10 минут.