Москва 17 января 2023, 08:20 Овчинский: сверхгибкий кабель создали в Москве для импортозамещения Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Специалисты столичного предприятия «Спецкабель» создали сверхгибкий кабель, выдерживающий несколько миллионов циклов изгиба. Разработка стала импортозамещающей, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

«Московские производители продолжают активную работу в области научных исследований и собственных разработок, способствующих замещению на рынке импортных товаров», — отметил он.

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По словам Овчинского, местные изделия обладают высоким качествам. По основным характеристикам они в разу превосходят импортные аналоги. В качестве примера глава департамента привет новую разработку «Спецкабеля».

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«Она поможет закрыть потребности российского рынка в особо гибких монтажных кабелях для промышленной робототехники. Важно, что для изготовления нового кабеля используются преимущественно отечественные материалы», — подчеркнул Овчинский.

Как показали предварительные испытания, устойчивость кабеля к изгибам в несколько раз выше по сравнению с европейскими изделиями. У нового кабеля малый радиус изгиба, благодаря чему его можно использовать в роботизированных технологических системах. Он подойдет для автоматических производственных линий или для станков с числовым программным управлением. Добиться нужной гибкости помогли технологии пучковой скрутки медных жил из большого числа тонких проволок.

«Серия отличается маслобензостойкостью и широким температурным диапазоном эксплуатации. Изделия можно применять в экстремальных условиях, например, на нефтегазохимических предприятиях, в том числе за полярным кругом», — отметил гендиректор «Спецкабеля» Андрей Лобанов.

Он добавил, что производственно-технологическая база завода позволяет изготавливать широкую линейку кабелей с разными конструктивными исполнениями. Сейчас предприятие проводит комплексные испытания кабеля и готовится к запуску производства.