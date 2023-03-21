Москва 21 марта 2023, 14:40 Овчинский: сверхгибкие кабели и кабели для космических кораблей представили предприятия Москвы на международной выставке

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В Москве состоялась международная выставка кабельно-проводниковой продукции Cabex 2023. В ее рамках столичные производители представили новые разработки. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Среди участников выставки был московский завод «Спецкабель». Как отметил Овчинский, за прошлый год предприятие разработало шесть новых высокотехнологичных продуктов.

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«В рамках международной выставки столичный завод „Спецкабель“ представил новые изделия для передачи оптического сигнала, а также сверхгибкие кабели», — сказал он.

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Как рассказал гендиректор предприятия Андрей Лобанов, после ухода зарубежных компаний российские производители заметно расширили ассортимент.

«Кабельные заводы тоже преуспели по части импортозамещения и быстро заняли ниши, освободившиеся после ухода зарубежных производителей. Сейчас они готовы полностью обеспечивать страну качественными изделиями», — подчеркнул Лобанов.

Другой участник международной выставки — компания «МосИТЛаб», входящая в «Москабельмет». Производитель продемонстрировал обновленную при помощи искусственного интеллекта зарядную станцию для электромобилей. Компании группы «Москабельмет» изготовили программную часть станции, зарядный кабель и конструкцию корпуса, распечатанную на 3D-принтере

«Основные параметры станции остались неизменными, но появился целый ряд отличительных особенностей в дизайне и интерфейсе», — отметил генеральный директор «МосИТЛаб» Ян Анисов.

Еще одна столичная группа «Полипластик» привезла на выставку полимерную трубную продукцию для прокладки электрических кабелей и волоконно-оптических линий связи. Также представители компании продемонстрировали полезную новинку — трубы, которые могут определять места повреждения кабеля. Их конструкция многослойна и выдерживает температуру до 120 градусов, отличаясь завидной огнестойкостью.

Продукция этих и других московских предприятий широко используется в самых разных сферах — при строительстве метро, реконструкции автотрасс, ремонте и запуске кабельных линий электроснабжения по всей стране.