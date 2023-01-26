Москва 26 января 2023, 08:11 Овчинский: студенты смогут пройти стажировку на 55 предприятиях «Технополиса Москва» Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Свыше 50 инновационных предприятий на площадках особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» включились в проект «Техностажировка». Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

«Проект „Техностажировка“ для учащейся молодежи объединил уже 55 предприятий, локализованных на площадках особой экономической зоны столицы», — сказал он.

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По его словам, проект помогает компаниям-резидентам найти амбициозных и молодых специалистов, а столичным студентам приобрести первый профопыт в перспективной компании. В 2022 году стажировку на предприятиях «Технополиса Москва» прошли свыше 300 студентов вузов и колледжей, подчеркнул Овчинский.

Наибольшее число стажеров приняли на зеленоградских площадках компании НИИМЭ, «Микрон», «Элвис», «Биокад».

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев отметил, что на сегодня ОЭЗ и компании-резиденты заключили свыше 30 соглашений с ведущими столичным университетами и колледжами по организации студпрактик и стажировок. Среди них Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, Московский физико-технический институт и другие.

«Список вузов постоянно пополняется, количество желающих попробовать свои силы на производстве становится все больше», — пояснил Дегтев.

Также проводятся профориентационные экскурсии в рамках проекта «Технотуризм». Для школьников и студентов за 2022 год в московской ОЭЗ их провели более 20 раз.

Для профессионалов доступен проект по развитию человеческого капитала — «ТехноРабота», с помощью которого организации особой экономической зоны ищут квалифицированных сотрудников. Сегодня предприятия ОЭЗ Москвы предлагают около 250 актуальных вакансий для соискателей.