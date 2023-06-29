Москва 29 июня 2023, 16:12 Овчинский: строительство нового цеха производителя лифтового оборудования МЭЛ завершили на 50% Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Строительство нового цеха столичного завода МЭЛ, выпускающего лифтовое оборудование, завершили наполовину. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Объект возводят в районе Гольяново на востоке столицы в рамках масштабного инвестиционного проекта. Строительство цеха стартовало в феврале 2023 года.

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«Сейчас работы выполнены на 50%. Так, специалисты закончили сборку металлокаркаса и земляные работы», — отметил Овчинский.

По его словам, установка перекрытий и крыши перешла на финальный этап. Сейчас цех подключают к внешним энергоносителям.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы сообщил, что для расширения производственных помещений завода МЭЛ город передал компании земельный участок площадью 0,7 гектара. После окончания строительства цеха и его ввода в эксплуатацию в районе Гольяново появятся 85 новых рабочих мест, обратил внимание Овчинский.

Объект возводят с опережением графика — полностью проект завершат к ноябрю этого года. Производитель должен получить заключение о соответствии на здание до конца 2023 года. Благодаря строительству нового цеха компания сможет увеличить объем продукции в 1,5 раза — до четырех тысяч лифтов в год.

«2023 год стал для нашего завода знаковым. В этом году мы празднуем 70-летие, строим еще один цех, разрабатываем и производим новые линейки скоростных лифтов», — рассказал генеральный директор МЭЛ Руслан Родиков.

Руководитель сообщил, что завод продолжает планомерное развитие, в том числе цифровизацию и автоматизацию процессов. Благодаря этому компания достигает высоких стандартов продукции и повышает объем производства, подчеркнул гендиректор.

В 2022 году город начал выделять бизнесу участки под масштабные инвестиционные проекты по льготной ставке аренды один рубль в год. Программу приняли в рамках антикризисных мер поддержки предпринимательства. Благодаря льготной ставке компании снижают затраты на создание рабочих мест и в короткие сроки налаживают выпуск важной для Москвы продукции.