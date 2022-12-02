Москва 02 декабря 2022, 08:17 Овчинский: столичный завод зарегистрировал ветеринарный препарат для общей анестезии

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Московскому эндокринному заводу (входит в ФГУП «Эндофарм») выдали регистрационное удостоверение на ветеринарный препарат для неингаляционной общей анестезии, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

Препарат получил международное непатентованное наименование — кетамин. Его будут выпускать в виде раствора для инъекций, а реализовывать во флаконах.

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«Лекарство стало вторым ветеринарным препаратом в ассортименте предприятия. В настоящее время в регионах собирают заявки от ветеринарных стационаров на приобретение этого препарата», — рассказал Овчинский. Минпромторг учтет поданные заявки, чтобы в будущем учитывать потребности ветеринарных стационаров в препарате. Ранее благодаря специалистам предприятия на российском рынке появился ветеринарный обезболивающий препарат «Трамадол».

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В ноябре высокие стандарты качества Московского эндокринного завода подтвердили заключением о соответствии требованиям GMP (надлежащей производственной практики — прим. ред.) Евразийского экономического союза. На сайте компании теперь можно получить консультации экспертов ФГУП «Эндофарм» по вопросам оборота ветеринарных препаратов.

С 14 ноября по 2 декабря в Москве провели серию экскурсий по столичным промышленным предприятиям. Всем желающим показали и рассказали более чем о 35 заводах.