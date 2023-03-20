Москва 20 марта 2023, 10:20 Овчинский: столичный сервис «Банк технологий» пополнился 27 инструментами от ведущих вузов страны

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С начала 2023 года в московском «Банке технологий» появилось 27 новых высокотехнологичных инструментов от ведущих российских вузов. Об этом рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, в «Банке технологий» в феврале открылось новое направление. Благодаря этому свои разработки на сервисе могут разместить ведущие вузы страны. За месяц в разделе «Перспективные технологии» появилось 27 новых решений от трех российских университетов.

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«Сейчас компаниям доступно более 40 инновационных инструментов от 12 институтов. Мы планируем расширять раздел, в ближайшее время в нем появятся разработки еще трех учебных заведений», — пояснил Овчинский.

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К «Банку технологий» присоединились РХТУ имени Д. И. Менделеева, Национальный исследовательский университет «МЭИ» и Российский технологический университет МИРЭА. Разработчики сервиса открывают современные инструменты, востребованные на отечественных предприятиях.

Так, среди разработок имеется «Накопитель электрической энергии для электробусов». Эта технология поможет сократить время зарядки и увеличить количество запасаемой энергии. Накопитель будет состоять из быстрозаряжаемого аккумулятора с высокой емкостью и временем заряда от 30 до 60 минут, а также с эффективным суперконденсатором. Изделие позволит сократить время простоя электробуса на конечных остановках, нарастить запас хода без дополнительной подзарядки и снизить эксплуатационную нагрузку основного аккумулятора.

Также в числе разработок доступны «Мобильные системы локальной водоподготовки и водоочистки сточных вод». Изделие быстро реагирует на чрезвычайные ситуации и улучшает экологическую обстановку. Для этого не нужно дополнительно строить стационарные очистные сооружения на объектах.

Также имеется «Интеграционная платформа искусственного интеллекта». Благодаря ей можно хранить и обрабатывать огромное количество информации. Также анализировать промышленные установки, узлы и агрегаты производственных линий, транспорта для определения и прогноза по износу узлов в реальных эксплуатационных условиях. Технология может работать на базе вычислительных мощностей российского производства.

«Банк технологий» помогает московским компаниям в короткие сроки подбирать нужные устройства, внедрять новое программное и аппаратное обеспечение, а также другие решения для развития производства. На сегодняшний день на сервисе представлено порядка 300 решений от более чем 180 компаний.