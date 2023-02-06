Москва 06 февраля 2023, 11:18 Овчинский: столичный производитель увеличил выпуск инновационной медицинской мебели

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В 2022 году московская компания «Медицинофф» на 30% нарастила производство медицинской многофункциональной мебели. Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Промышленные предприятия Москвы, подчеркнул он, продолжают увеличивать обороты производства медоборудования. Компании расширяют ассортимент и предлагают передовые разработки, которые потом применяют по всей стране.

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«Московская компания „Медицинофф“, которая специализируется на выпуске мебели для медучреждений, в 2022 году нарастила свое производство на 30% по сравнению с 2021-м. В результате было выпущено свыше 40 тысяч единиц продукции», — сказал Овчинский.

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Популярностью пользуется многофункциональная электрическая кровать: она способствует легкой мобилизации пациента и более быстрому восстановлению. Только в прошлом году компания выпустила более двух тысяч таких кроватей.

Мебель для медицинских учреждений «Медицинофф» выпускает более 18 лет. Предприятие применяет передовые технологии и является одним из ведущих поставщиков мебели для государственных и частных лечебно-профилактических учреждений по всей России.

Инновационную многофункциональную кровать разработали в 2020 году и тогда же запустили в производство. Ее делают из безопасных экологичных материалов и в строгом соответствии с существующими для производства медицинской техники нормами.

Благодаря техническим особенностям кровать можно трансформировать в кресло под осмотр, организовать безопасное и комфортное спальное место как для пациента, так и для персонала. Есть у нее и возможность настройки под самостоятельное передвижение пациента на ранней стадии реабилитации.

Генеральный директор «Медицинофф» Александр Белоглазов обратил внимание, что кровать для медицинских учреждений должна быть удобной и многофункциональной. Немаловажным он назвал и безопасность конструкции для пациента и персонала, который за ним ухаживает.

«Дизайн и функциональность мебели — важные факторы для лечебно-профилактических заведений. Современные кровати, которые мы выпускаем, становятся всеобщим стандартом: такое оснащение палат способствует скорейшему выздоровлению больных, позволяя им восстанавливаться в атмосфере уюта и комфорта», — подчеркнул он.