Москва 27 января 2023, 11:29 Овчинский: столичный производитель разработал тесты для оценки риска генетических отклонений у плода Глава департамента Овчинский: «ДНК-Технология» разработала тесты для генетических аномалий Пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Московской области

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Столичная компания «ДНК-Технологии» разработала тесты, позволяющие определить генетические отклонения внутриутробно. Это позволит оценить риск рождения ребенка с наследственными заболеваниями, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Глава департамента отметил, что на столичном рынке производством лекарств и медицинских изделий занимается более 200 предприятий, многие из которых предлагают инновационные методы лечения и диагностики заболеваний.

«Так, столичная компания «ДНК-Технология» разработала три вида тестов, которые позволяют определить наследственные генетические заболевания у ребенка на этапе планирования и ранних сроках беременности, а также у новорожденных», — сообщил Овчинский.

Руководитель департамента рассказал, что тесты уже запущены в производство, в год планируют выпускать более 20 тысяч единиц. Продукцию «ДНК-Технологии» будут поставлять во все аптеки и медучреждения страны.

Пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Московской области Пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Московской области Пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Московской области Пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Московской области

Столичная компания «ДНК-Технология» считается одним из крупнейших в стране производителей оборудования и реагентов для ПЦР-лабораторий. Среди достижений компании — разработка и производство уникальных и доступных технологий для безопасного пренатального и неонатального скринингов, планирования беременности и преимплантационного генетического тестирования.

Новинка разработчика — тест «МоногенСкрин», он прост в использовании и может массово применяться для выявления моногенных мутаций на этапе планирования беременности. Вторая новинка компании — тест «АнеуСкрин ИЛМ» поможет на ранних сроках выявить анеуплоидии и хромосомные аномалии у плода. Это неинвазивный метод, основанный на анализе крови матери.

Тест «НеоСкрин SMA/TREC/KREC» позволяет выявлять опасные для жизни ребенка заболевания. Генеральный директор ООО «ДНК-Технология» Владимир Колин заявил, что все исследования соответствуют российским и международным стандартам.

«Инновационные методы диагностики методом ПЦР и NGS позволят качественно преобразовать профилактику генетических заболеваний у новорожденных. Сейчас мы работаем над новым тестом, который позволит оценивать кишечную микробиоту у детей, и надеемся в ближайшее время выпустить разработку на рынок», — отметил Колин.

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