Москва 18 марта 2023, 11:30 Овчинский: столичный производитель расширит ассортимент полезной выпечки

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Московское предприятие полезной выпечки «Другой хлеб» собирается расширить ассортимент безглютеновой продукции в 2023 году. Об этом рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, изготовлением хлеба и другой выпечки в городе занимается порядка 70 предприятий. На производствах заняты свыше 13 тысяч рабочих. Московские компании выпускают широкий ряд хлебобулочных изделий, в том числе используя альтернативные безглютеновые рецепты. На отечественном рынке растет спрос на такую продукцию, что позволяет увеличить их локальный выпуск.

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«В этом году столичное предприятие „Другой хлеб“ планирует расширение ассортимента в 1,5 раза — среди выпускаемой продукции появятся несколько новых видов хлеба, в том числе без продуктов животного происхождения», — отметил Овчинский.

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К Пасхе предприятие начнет поставку куличей, подчеркнул он. «Другой хлеб» на рынке с 2019 года. Компания специализируется на производстве бельгийских вафель и хлеба, которые подходят для диетического питания. При производстве специалисты полностью исключают контакт с глютеносодержащими продуктами. Товары этой компании представлены на разных отечественных маркетплейсах. Они также продают свои изделия на собственном розничном сайте и в московских кофейнях и ресторанах.

По итогам 2022 года выручка предприятия выросла в 2,5 раза по сравнению с 2021 годом. Основательница компании Виктория Дудковская отметила, что их производство начиналось в небольшом цехе площадью всего лишь 25 квадратных метров. В 2022 году они уже переехали в помещение площадью 200 «квадратов».

«Также в прошлом году мы стали использовать вафельницу-конвейер, которая увеличила количество выпекаемых вафель за смену практически в 100 раз», — подчеркнула Дудковская.

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