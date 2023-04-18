Москва 18 апреля 2023, 07:23 Овчинский: столичный производитель протестирует аэрогель для заживления ран Пресс-служба министерства инвестиций и инноваций Московской области

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Московский биомедицинский холдинг начал пилотное тестирование аэрогеля для заживления ран, разработанного столичным производителем. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Глава департамента отметил, что в Москве успешно развивается фармацевтическая отрасль, в городе функционируют 95 предприятий, которые обеспечивают работой более 15 тысяч человек. Столичные производители выпускают антибиотики, вакцины, лекарственные препараты и многое другое. Аэрогель для заживления различных видов ран отечественной разработки появился в России в 2021 году, новинка прошла сертификацию и регистрацию Росздравнадзора.

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«Сейчас идет клиническая апробация препарата для подтверждения его эффективности. После успешного завершения тестирования средство может стать надежной альтернативой зарубежным аналогам», — сообщил Овчинский.

Пилотное тестирование при участии более 20 пациентов проходит на базе ММКЦ «Коммунарка». Заведующий онкологическим отделением медучреждения Камиль Далгатов отметил, что аэрогель положительно влияет на состояние пациентов, наблюдается положительная динамика.

«У наблюдаемых отмечается снижение кровоточивости и болезненности, размеры поврежденных поверхностей у большинства также показывают тенденцию к уменьшению на фоне проводимой терапии», — заявил Далгатов.

Препарат представляет собой аэрогель со встроенным в молекулярную структуру регенерирующим коллагеном, антимикробными и обезболивающими препаратами. При контакте с раной средство преобразуется в гель и помогает заживлению. Процесс регенерации ускоряется, проходит более безболезненно.

«Мы уверены, что средство поможет тысячам пациентов, которые страдают от длительно незаживающих ран, и станет достойной заменой импортным средствам», — отметила генеральный директор ГК «Эверс груп Рус» Алиса Бородина.

Размещение производственных площадей в столице дает инвесторам доступ к развитой инфраструктуре и к комплексу мер поддержки города.