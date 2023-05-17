Москва 17 мая 2023, 11:17 Овчинский: столичный производитель начал выпуск медицинских кроватей с пластиковым ложем Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. / Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Читать 360tv в

Столичная компания «Промет» анонсировала выпуск нового оборудования — медицинской кровати с пластиковым ложем. Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Раньше этот сегмент рынка перекрывался китайскими производителями, отметил глава департамента. Московские компании работают над увеличением ассортимента продукции в соответствии с запросами рынка. Компания «Промет» начала выпускать функциональные медицинские кровати с пластиковым ложем.

Реклама

«В планах компании — выпустить в текущем году около пяти тысяч таких изделий», — заявил Овчинский.

Преимущества такой кровати в том, что она легче металлической, хорошо моется дезинфицирующими средствами. Материал ложа устойчив к царапинам, химическому воздействию кислот и щелочей.

Коммерческий директор компании Алексей Петров рассказал, что медицинское направление начали развивать 10 лет назад, и за это время расширили ассортимент продукции в несколько раз.

«На собственном производстве, помимо медицинских кроватей, мы изготавливаем медицинские шкафы, столы, кушетки для провозки больных, термостаты, стерилизаторы и многое другое», — отметил Петров.

Медицинское оборудование компании «Промет» соответствует требованиям Минздрава России, качество подтверждено лицензией Росздравнадзора. Размещая производственные площадки в Москве, компания может воспользоваться более чем 20 мерами поддержки, субсидиями и целевыми займами.