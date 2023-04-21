Москва 21 апреля 2023, 07:24 Овчинский: столичный производитель лабораторных реагентов «Амплитек» расширит ассортимент вдвое Пресс-служба министерства инвестиций и инноваций Московской области

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Около 20 новых наборов лабораторных реагентов собственной разработки московская компания «Амплитек» собирается зарегистрировать в 2023 году. Таким образом предприятие сможет расширить свой ассортимент вдвое, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Как подчеркнул глава департамента, медицина является одной из важнейших областей для работы в сфере импортозамещения, поэтому столичные предприятия так активно работают над тем, чтобы создать собственные технологии и обеспечивать бесперебойные поставки лекарств и медизделий для населения.

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Не менее важной остается работа в области лабораторной диагностики. Один из столичных производителей выпускает уже около 20 видов наборов реагентов и в 2023 году планирует подать на регистрацию еще столько же. Владислав Овчинский Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Фото предоставлено пресс-службой «Амплитек» Фото предоставлено пресс-службой «Амплитек» Фото предоставлено пресс-службой «Амплитек» Фото предоставлено пресс-службой «Амплитек»

Производитель уже ждет решение, которое позволит ему получить регистрационные удостоверения на комплексные ОРВИ, кишечные панели и другие наборы, необходимые для исследования ряда заболеваний.

Генеральный директор «Амплитека» поделился, что компания также смогла автоматизировать ПЦР-лаборатории, разработав специальную станцию.

«Роботизированная станция позволяет проводить подготовку образцов перед исследованием и полностью исключить ручной труд в лабораторных процессах. Компания разрабатывает и наборы реагентов, совместимые со средствами автоматизации», — подчеркнул Ходяков.

При этом станция на 90% состоит из материалов отечественного производства, отметил гендиректор. По его словам, эта разработка позволит заместить на российском рынке все зарубежные аналоги роботизированных систем для ПЦР-диагностики.

Фото предоставлено пресс-службой «Амплитек» Фото предоставлено пресс-службой «Амплитек» Фото предоставлено пресс-службой «Амплитек» Фото предоставлено пресс-службой «Амплитек» Фото предоставлено пресс-службой «Амплитек»

Компания «Амплитека» является резидентом столичной биомедицинской площадки «Мосмедпарк», которой управляет технопарк «Строгино». На ее территории находятся не только медицинские и фармацевтические производства, но и испытательные лаборатории, а также центры клинических исследований.

Там также работает сервисная платформа «Мосмедлаб», помогающая медицинским производителям проходить процедуры для регистрации медицинских разработок: токсикология, клинические и доклинические исследования, физико-технические испытания, подготовка документов.

На сегодняшний день в Москве более 200 предприятий производят изделия медицинского назначения и лекарственные препараты. При этом многие компании получают налоговые льготы и поддержку.