Москва 17 марта 2023, 08:20 Овчинский: столичный производитель фотополимеров HARZ Labs увеличил объем производства на 68%

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Столичный производитель фотополимеров HARZ Labs за прошедший год нарастил объем производства продукции на 68%. Об этом рассказал руководитель московского Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Предприятие имеет хорошую ресурсную базу. HARZ Labs обеспечивает россиян материалами для 3D-печати, а спрос на их продукцию постоянно растет.

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«Продукция активно применяется в медицине, промышленности, ювелирном деле и многих других отраслях. По итогам прошлого года компания произвела 50 тонн фотополимеров, что почти на 68% больше, чем в 2021 году», — отметил Овчинский.

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Постоянная разработка новых материалов, рост каналов сбыта и развитие цифровой стоматологии в стране повлияло на увеличение производительности предприятия. Компания не так давно выпустила свежий фотополимер для печати временных коронок и мостов длительного ношения.

Благодаря низкому влагопоглощению и сбалансированному наполнению микрокерамикой из детали можно изготавливать высокопрочные и износостойкие ортопедические конструкции.

Директор по развитию компании Константин Чуркин отметил, что в 2023 году предприятие открыло новый производственный комплекс площадью 1,5 тысячи «квадратов».

«Он оснащен самым современном оборудованием, что позволяет поддерживать нарастающий темп объема производства и разрабатывать новые продукты», — подчеркнул он.

Размещение промышленных площадок в Москве позволяет инвесторам выйти на крупные рынки сбыта, обеспечить развитую инфраструктуру и получить большой набор мер городской поддержки. На сегодняшний день компаниям доступны более 20 инструментов, в частности, субсидии и целевые займы.